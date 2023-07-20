JOHN DAY — All districts of the Malheur National Forest (Blue Mountain, Prairie City, and Emigrant Creek Ranger Districts) will implement Phase B of Public Use Restrictions and move to an Industrial Fire Precaution Level (IFPL) of II starting Friday, July 21.
The changes are due to increasing temperatures and drier fuels in the forest. The Fire Danger Rating level will remain at High for all districts.
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